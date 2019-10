Yakuza 4 Remaster – Nächster Teil wird bald freigeschaltet

Das Yakuza 4 Remaster wird jetzt schon bald in der Yakuza Collection freigeschaltet. Damit erwartet euch ein weiteres Kapitel mit Kiryu.

Im Playstation Store kann ja bereits seit dem 20. August The Yakuza Remastered Collection kaufen. Darin enthalten sind die Remasters der Teile 3 – 5. Teil 4 soll Ende Oktober freigeschaltet werden.

Genauer gesagt am 29. Oktober ist es soweit, und Kiryu Kazumas nächstes Kapitel wird spielbar sein. Nachfolgend wird dann am 11. Februar 2020 die Freischaltung des fünften Teils anstehen, und zu diesem Zeitpunkt könnt ihr auch die physische Version kaufen.

Die Remaster enthalten wiederhergestellte Inhalte, sowie aktualisierte englische Lokalisierung. Alles wurde dabei auf eine Auflösung von 1080p und 60fps optimiert. Damit bekommt ihr den Drachen von Dojima in neuem Glanz, bevor wir im nächsten Jahr dann den siebten Teil der Reihe und den neuen Protagonisten Ichiban Kasuga bekommen.

The Yakuza 4 remaster comes out in 2 weeks!?

Things are about to get steamy, and purely because of the onsens.https://t.co/F0rS6LW0Sx pic.twitter.com/p671Ph1fjV

— RGG Studio (@RGGStudio) October 16, 2019