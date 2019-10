The Outer Worlds – Entwickler stellt Fehlmeldung klar

Der Fallout Killer The Outer Worlds ist nicht mehr fern und so gab es einige Fragen zu den Features. Eine Meldung zur 4K Optimierung sorgte für Unmut bei der PS4 Community.

Windows Central berichtete, dass einzig die Xbox One X Version des neuen Titels 4K Optimierungen erhalten würde. Wie sich jedoch herausstellte, ist dem nicht so. Via Twitter äußerte sich Entwickler Private Division zu dem Thema.

Laut dem Entwickler werden die Xbox One X und die PC Version 4K Texturen und Auflösung bieten. Dagegen wird die PS4 Pro Upsampling von 1440p auf 4K Auflösung bieten.

Damit sollte jetzt abschließend klar sein, dass also auch Besitzer der PS4 Pro in den Genuss einer optimierten Optik kommen werden. Erscheinen soll der Titel hier am 25. Oktober für Playstation 4, PC, Xbox One und Nintendo Switch. Die Switch Version soll allerdings erst etwas später erscheinen.

The @OuterWorlds is enhanced for both Xbox One X and PS4 Pro. It includes 4K textures and resolution on Xbox One X and PC, and upsamples to 4K from 1440p on PS4 Pro. It looks great across all platforms and we’re excited for players to experience The Outer Worlds on October 25th.

— Private Division (@PrivateDivision) October 16, 2019