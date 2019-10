The Outer Worlds – Heftige Day One Patches angekündigt

Immer mehr News kommen rein für den bald erscheinenden Titel The Outer Worlds. Jetzt gibt es neue Infos über dicke Day One Patches.

The Outer Worlds bekommt dicke Day One Patches

Nachdem die Frage über die grafischen Optimierungen für den potenziellen Fallout Killer geklärt sind, gibt es jetzt neue Informationen für Käufer der Retail Versionen. Diese sollten sich auf etwas Wartezeit einstellen.

Zuerst haben die Entwickler aber erst einmal angekündigt, wann die einzelnen Versionen verfügbar sein werden. PC Spieler werden am 25. Oktober ab 1:00 Uhr starten können, wobei Spieler auf Konsolen schon eine Stunde früher loslegen können.

Wer eine digitale Version vorbestellt hat und den Preload nutzt, wird gleich loslegen können, da der Day One Patch in allen digitalen Versionen bereits enthalten sein wird. Wer allerdings eine Retail Version will, sollte sich auf einen satten extra Download gefasst machen.

Für die Xbox One Version wird der Day One Patch satte 38 GB groß sein und die PS4 Version wird ganze 18 GB an Patches laden müssen. Wer sich für die Retail Version entschieden hat, muss also etwas Geduld mitbringen müssen bevor das Space Adventure starten kann.

Quelle: Obsidian Forum