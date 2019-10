The Outer Worlds – Lediglich Xbox One X-Optimierungen bestätigt

Das neue Projekt aus dem Hause Obsidian Entertainment steht bereits in den Startlöchern. Passend zum bevorstehenden Release gab Publisher Private Division nun Informationen zur Optimierung auf den leistungsstärkeren Heimkonsolen Xbox One X und PlayStation 4 Pro bekannt.

Nur die Xbox One X erhält 4K-Support

So äußerte sich Publisher Private Division unlängst gegenüber Windows Central bezüglich der Optimierungs-Pläne. Demnach wird lediglich Microsofts leistungsfähigere Heimkonsole über diverse Verbesserungen verfügen. Die PlayStation 4 Pro soll bis auf weiteres nicht mit individuellen Optimierungen bedacht und somit keinen Unterschied zur Standard-PlayStation 4 bieten. Die Xbox One X hingegen soll schlussendlich mit einer 4K-Auflösung aufwarten. The Outer Worlds erscheint bereits am 25. Oktober für Xbox One, PlayStation 4 und PC. Besitzer des Xbox Game Pass bzw. Xbox Game Pass Ultimate werden sowohl auf dem PC als auch auf der Xbox One kostenfrei auf das Rollenspiel zurückgreifen können.

Quelle:Windows Central