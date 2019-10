Zombieland: Double Tap – Road Trip – Twinstick-Shooter veröffentlicht

Passend zur baldigen Veröffentlichung des Kinofilms Zombieland: Double Tap dürfen sich Fans der Zombie-Action-Filme ab sofort über eine Videospiel-Umsetzung freuen. Mit Zombieland: Double Tap – Road Trip veröffentlichte Entwickler High Voltage Software unlängst nun einen Twinstick-Shooter für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

Kooperative Twinstick-Shooter

Seit dem 15. Oktober könnt ihr auf den kooperativen Action-Titel zugreifen. Hier schlüpft ihr in die Haut der populären Filmcharaktere Tallahassee, Columbus, Wichita sowie Little Rock und stellt euch der untoten Bedrohung. Zombieland: Double Tap – Road Trip lässt sich lokal mit bis zu vier Freunden spielen. Neben einer Kampagne, die euch eine spielbare Story bietet, werdet ihr ebenfalls auf einen Horde-Modus mit unzähligen Wellen an Gegnern zurückgreifen können. Jeder Spieler kann hierbei in über 18 Leveln auf spezielle Fähigkeiten sowie individuelle Waffen zurückgreifen. Einen ersten Blick könnt ihr im veröffentlichten Trailer erhaschen:

Zombieland: Double Tap - Road Trip [uncut Edition] 100% UNCUT

4-Spieler-Multiplayer-Koop

Freischaltbare Charaktere aus New Zombie Land Movie

Kampagnenmodi mit epischen Horde- und Bosskämpfen

Quelle: zombielandroadtrip.com