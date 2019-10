Life is Strange 2 – Boxversion vorgestellt

Mit dem Abschluss von Life is Strange 2 in diesem Dezember, soll das Adventure auch eine Komplettbox spendiert bekommen.

Komplettbox mit Zusatzinhalten

Die Limited Edition beinhaltet neben sämtlichen Episoden auch einige Bonus-Inhalte. Dazu gehören folgende Inhalte:

Bonus-Spiel: „The Awesome Adventures of Captain Spirit“

Arcadia Bay-Patches für Seans Rucksack im Spiel

Offizieller Soundtrack von Jonathan Morali auf Vinyl – in einem Boxset (4 x 45rpm)

32-seitiges Artbook im Hardcover-Format mit Concept Art aus dem Spiel

Vinyl-Figuren von Sean (ca. 10 cm groß) und Daniel (ca. 7,5 cm groß)

Collector’s Edition-Sammlerbox

Wer hingegen nicht ganz so viel Geld ausgeben möchte, kann auch auf die Boxversion in der Standard Edition zurückgreifen. Diese kommt mit der vollständigen Season, dem Bonus-Spiel: „The Awesome Adventures of Captain Spirit“ und einigen Arcadia Bay-Patches für Seans Rucksack im Spiel daher.

Die Boxversionen werden schon ab dem 3. Dezember 2019 im Handel erhältlich sein.

Quelle: Playfront