Borderlands 3 – Eridium-Event gestartet

Seit gut einem Monat dürfen sich Spieler nun in der farbenfrohen Welt des Koop-Shooters Boderaldsn 3 austoben. Mit dem aktuellen Event ‚Show Me the Eridium!‘ will Entwickler Gearbox Software den Spielern nun interessante Abwechslung bieten.

‘Show Me the Eridium!’ startet heute

Im Rahmen des Events können Spieler sich ab sofort auf größere Eridium-Drops freuen. So lassen nun auch Standard-Gegner das begehrte Material fallen, während Spieler im Chaos-Modus ebenfalls eine erhöhte Drop-Chance erhalten. Zudem dürfen sich Glücksspiel-Freunde an Moxxis Spielautomaten über größere Rabatte freuen – gleiches gilt für Crazy Earls Versteck. Das Event ist ab sofort verfügbar und soll bis zum 22. Oktober 2019 andauern. Borderlands 3 ist seit dem 13. September für Xbox One, PlayStation 4 sowie PC erhältlich. Für euren persönlichen Heimcomputer ist der Loot-Shooter zeitexklusiv im Epic Games Store zu erwerben.

Borderlands 3 Super Deluxe Edition [PlayStation 4] Die Super Deluxe Edition enthält ein Steelbook, den Season Pass und Deluxe-Bonusinhalte.

Season Pass: 4 Kampagnen-DLC-Packs mit neuen Storys, Missionen und Herausforderungen

Arschgaul-Waffen-Skin, -Waffen-Schmuckstück und -Granaten-Mod

Deluxe-Bonusinhalte: Retro-, Neon- und Gearbox-Kosmetik-Pack

Spielzeugkiste-Waffen-Pack, Anwendbare EP- & Beutelieferung-Boost-Mods

Quelle: Gamesradar