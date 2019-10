Xbox Game Pass – Oktober Line-up für PC bekannt

Seit geraumer Zeit dürfen ebenfalls PC-Spieler auf Microsofts Abo-Service Xbox Game Pass zugreifen. Nun hat der Redmonder Konzern das vollständige Angebot für den Oktober bekannt gegeben.

The Outer Worlds kommt zum Release

PC-Spieler dürfen sich im kommenden Monat über einige prominente Neuzugänge freuen. So beinhaltet der Game Pass unter anderem ebenfalls den neuen Rollenspiel-Hit aus dem Hause Obsidian Entertainment. The Outer Worlds steht euch somit direkt zum Release am 25. Oktober zum Download bereit. Der Titel aus der Feder der Fallout: New Vegas-Entwickler ermöglicht es euch die Galaxis zu erkunden und auf besondere Abenteuer aufzubrechen. Zudem gesellen sich die folgenden Titel:

F1 2018

Lonely Mountains Downhill

Minit

The Outer Worlds

Saints Row IV: Re-Elected

State of Mind

Stellaris

