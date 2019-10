Payday 3 – Release erfolgt erst nach 2022

Bereits vor gut 2 Jahren kündigte Entwickler Starbreeze die actionlastige Multiplayer-Fortsetzung Payday 3 offiziell an. Seither ist es recht still um das Bankraub-Abenteuer geworden. Nun meldet sich Starbreeze mit einer Neuigkeit für Fans der Payday-Reihe zurück.

Payday 3 lässt noch auf sich warten

Demnach wird Payday 3 definitiv noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. So soll der Multiplayer-Ableger nicht vor 2022 veröffentlicht werden und somit defensiv auf der nächsten Konsolengeneration auftreten. Laut der Stellungnahme von Starbreeze wolle man sich die Zeit für den Shooter-Nachfolger nehmen, die man benötigt und definitiv nichts überstürzen. Zudem erklärte man zwar, dass zukünftige Updates durchaus möglich wären, diese würden aber nicht regelmäßig veröffentlicht werden. Payday 3 ist laut eigenen Aussagen, das wichtigste Spiel des Unternehmens und soll demnach nicht vernachlässigt werden. Starbreeze selbst wird zunächst eine interne Umstrukturierung vornehmen. So soll sich das Unternehmen in Kürze in Starbreeze Publishing und Starbreeze Studios spalten.

