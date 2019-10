Mortal Kombat 11 – Gratis Wochenende auf Xbox One und Playstation 4

Wer noch am überlegen ist, ob er sich Mortal Kombat 11 zulegen sollte, hat jetzt die Chance, den Kultprügler vorher zu testen. Bis zum 14. Oktober 2019 kann das Spiel nämlich kostenlos auf der Playstation 4 und Xbox One ausprobiert werden. Netherreal Studios stellt uns dieses Wochenende das Game zur Verfügung, samt Multiplayer-Modi, allen Charakteren und den ersten beiden Story-Kapiteln. Wer an den Multiplayer-Kämpfen teilnehmen möchte, braucht allerdings ein Playstation-Plus-Abonnement oder eine Xbox-Live-Gold-Mitgliedschaft. Solltet ihr euch anschließend dafür entscheiden, die Vollversion zu kaufen, dann bleibt auch der Spielfortschritt erhalten.

Free Weekend Trailer

Zu diesem Test-Wochenende liefert uns Netherreal Studios auch einen passenden Trailer, den ihr euch unten ansehen könnt. Wer noch auf der Suche nach einem actionreichen und spaßigen Kampfspiel ist, der sollte diese Gelegenheit beim Schopfe packen. Als kleines Schmankerl sind alle Versionen von Mortal Kombat 11 während des Gratis-Wochenendes um 40 Prozent reduziert, zumindest im Playstation Store und auch im Xbox Marketplace. Mortal Kombat 11 erschien am 23. April 2019 für PC, Playstation 4 und Xbox One. Eine Nintendo Switch Version folgte am 19. Mai 2019.

Mortal Kombat 11 - [PlayStation 4] Mortal Kombat ist zurück - besser als je zuvor beschreitet die legendäre Kampfspiel Serie mit Mortal Kombat 11 die Stufe der Evolution

Kämpfer lassen sich auf revolutionäre Art und Weise individualisieren und spiegeln so die Vorlieben der Spieler wieder

Benutzerdefiniertes Charaktervariationssystem: Bietet beinahe unendlich viele Anpassungsmöglichkeiten, geben Ihnen die totale Kontrolle über die Kämpfer und präsentiert eine noch nie dagewesene personalisierte Erfahrung

Story-Modus: Setzen Sie die seit 25 Jahren bestehende epische Saga der kinoreifen Story fort

Klassische Kämpfer: Spielen Sie mit Charakteren wie Geras - einem mächtigen, treuen Diener von Kronika, der die Zeit manipulieren kann, und vielen anderen

