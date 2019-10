Shenmue 3 – Gold-Status erreicht

Das lang erwartete Shenmue 3 hat nun endlich den Gold-Status erreicht.

Nach Jahren der Wartezeit ist es nun endlich soweit: Shenmue 3 hat offiziell den Gold-Status erreicht und ist in seiner Entwicklung abgeschlossen.

Wie der Support von Shenmue 3 offenbar verlauten ließ, sind die Entwicklungsarbeiten an Shenmue 3 abgeschlossen und das Action-Spiel ist bereit zur Auslieferung. Einem pünktlichen Release steht damit nichts mehr im Wege, eine weitere Verschiebung ist somit zumindest nicht zu erwarten.

Shenmue 3 erscheint am 19. November exklusiv für PlayStation 4.

Shenmue 3 has apparently gone gold, what a time https://t.co/jxlHmc80GU pic.twitter.com/KBVYX4B56G

— Wario64 (@Wario64) October 11, 2019