Days Gone – Sony veröffentlicht Statistiken zum Zombie-Spiel

Entwickler Sony Bend hat in diesen Tagen einige spannende Statistiken zum Zombie-Hit Dass Gone enthüllt.

Fast 1 Millionen toter Freaker

Seid Release des Spiels im Frühling 2019 haben Spieler in Days Gone insgesamt bereits an die 928 Millionen Freakers getötet. Zudem waren bei 4,6 Millionen davon eurer Bike in den Kill involviert.

Darüber hinaus geht aus der Statistik hervor, dass man mittlerweile fast 27.000 Tage gespielt habe und annähernd 10 Millionen Checkpoints passiert wurden, während offenbar über 800.000 Pachtes verdient wurden.

Days Gone kann schon gut ein halbes Jahr nach Release mit beeindruckenden Zahlen glänzen. Bleibt abzuwarten, ob man diese noch weiter toppen kann.

Quelle: Sony