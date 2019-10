The Division 2 – Neues Content Update Ende des Monats

Ubisoft konnte zum Start mit The Division 2 zwar ein gutes Sequel abliefern, was Post Release Content betrifft ist es aber ein wenig ruhig. Ende Oktober folgt ein neues Update.

The Division 2 bekommt bald neue Inhalte

Nächste Woche bekommen Besitzer des Year 1 Passes neue Inhalte für Ubisofts Live Service Shooter. Episode 2 trägt den Titel Pentagon: The Last Castle und wird zusammen mit Title Update 6 am 15. Oktober erscheinen.

Wer keinen Pass besitzt wird aber bis zum 22. Oktober warten müssen um an die Inhalte des Updates zu kommen. Die zweite Episode bringt dabei 2 neue Missionen, eine neue Spezialisierung sowie zwei Classified Assignments.

In den Storymissionen werdet ihr euch zum Pentagon begeben müssen, um einen Bioreaktor zu sichern. Es haben sich aber Einheiten der Black Tusk dort breitgemacht und so müsst ihr euch diesen stellen.

In den Classified Assignments müsst ihr eine Waffenkiste sichern und einen Piloten retten, der über der mexikanischen Botschaft abgestürzt ist. Zusätzlich wird es mit Team Elimination und The Wharf neue PvP Modes geben.

Die neue Spezialisierung “Technician” verwendet einen Multiraketenwerfer sowie eine Maxim 9 als Sekundärwaffe. Mit EMP Granaten und dem Artificer Hive hat der Technician seine eigenen speziellen Tools.

Besitzer des Passes sollten wieder sofort Zugriff auf die Spezialisierung erhalten, während alle anderen eine Quest abschließen müssen.

Quelle: Dualshockers