Horizon Zero Dawn 2 – Stellenanzeigen deuten auf Entwicklung hin

Bereits in der Vergangenheit hat Horizon Zero Dawn-Entwickler Guerilla Games mit prominenten Spieleentwicklern das eigene Personal aufgestockt. Nun tauchten neue Stellenanzeigen auf, die auf ein heißersehntes Projekt hinweisen.

Sucht Guerilla Games Unterstützung für Horizon Zero Dawn 2?

So wurden auf LinkedIn zuletzt Stellengesuche des niederländischer Entwicklers gefunden, die auf die Entwicklung vom Open-World-Sequel Horizon Zero Dawn 2 hindeuten. Hier sucht man neben Senior Art Producer und Senior Quest Designer ebenfalls einen Character Animator, Lighting Artist, Character Art Director sowie einen Lead Game Designer. Weiterhin wird hierbei erwähnt, dass man bei der Entwicklung den Fokus auf eine lebendige Spielwelt sowie eine realistische Vegetation setzt. Beide Hinweise lassen zumindest erste Vermutungen auf Horizon Zero Dawn zu. Andere Stimmen sprechen derzeit ebenfalls über einen neuen Ableger zur populären Killzone-Reihe. Eine offizielle Bestätigung seitens Sony oder Guerilla Games gibt es derzeit noch nicht.

Quelle: Playfront