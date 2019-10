Death Stranding – Kojima gibt erste Hinweise zur Spielzeit

Auch wenn das nächste große Projekt von Kult-Entwickler Hideo Kojima der Spielergemeinde weiterhin Rätsel auftut, versucht man zumindest noch vor Release Stück für Stück etwas Klarheit hinter das Mysterium von Death Stranding zu bringen. Nun äußerte sich Kojima passend zum bevorstehenden Launch zur Spielzeit des Action-Titels.

Wie lange wird euch Death Stranding beschäftigen?

In einem Interview mit den russischen Magazin DTF äußerte sich der Entwickler leider nicht weniger vage zur Spieldauer. So traf Kojima die Aussage, dass Death Stranding „eine Menge Zeit“ in Anspruch nehmen wird. Konkreter wurde der Kult-Entwickler hier vorerst nicht. Ob „eine Menge Zeit“ sich auf den Singleplayer-Standard von 10 bis 15 Stunden bezieht oder die Spielzeit weit darüber hinaus reicht, ist somit nicht bekannt. Death Stranding erscheint am 8. November 2018 für PlayStation 4.

Quelle: PlayStation Info