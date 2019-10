Astragon – Line-Up für die EGX 2019

Vom 1. bis zum 3. November findet wieder die EGX in Berlin statt, auf der die neuesten Video- und Brettspiele präsentiert werden. Auch Publisher Astragon ist am Start und hat jede Menge Spiele mitgebracht. Besonders Simulationsfans kommen voll und ganz auf ihre Kosten.

Diese Spiele bringt Astragon zur EGX 2019

Den Anfang machen Blacksad: Under the Skin und Asterix & Obelix XXL3: Der Kristall-Hinkelstein. Diese beiden Spiele konnten wir für euch bereits auf der gamescom anspielen, auf der EGX könnt ihr sie euch ja mal selbst anschauen. Ebenfalls am Start ist das Indie-JRPG Cris Tales, welches mit einem speziellen Optik-Stil lockt. Den Vogel schießen in diesem Jahr aber mal wieder die Simulatoren ab. Ganze fünf an der Zahl bringt Astragon mit. Fishing: Barents Sea – Complete Edition, Landwirtschafts-Simulator 19 – Platinum Edition, Bau Simulator 2 US – Console Edition auf Nintendo Switch, Bus Simulator und Train Sim World werden alle auf der Messe spielbar sein.

