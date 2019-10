Epic Games Store – Minit ab sofort kostenlos

Seit vergangenem Juni verschenkt Entwickler Epic Games im wöchentlichen Rhythmus Spieleperlen auf der hauseigenen Vertriebsplattform. Diese Woche könnt ihr euch den Indie-Erfolg Minit vollkommen kostenfrei sichern.

Minit jetzt kostenlos im Epic Games Store

Nachdem in der vergangenen Woche die Neuauflage Metro 2033 Redux kostenfrei im Epic Games Store zur Verfügung stand, dürfen sich Account-Inhaber ab sofort über den Indie-Erfolgstitel Minit freuen. Der Rätsel-Hit wartet dabei mit einer ganz besonderen Prämisse auf: alle 60 Sekunden stirbt der Protagonist von Minit, was euch wieder an den Anfang des Spiels zurückwirft. Aufmerksamkeit und Geschick sind hier gefragt, um den Fluch des Helden zu lösen. Minit kann noch bis zum 10. Oktober kostenlos heruntergeladen werden. Danach steht euch der Strategie-Titel Surviving Mars zum kostenfreien Download bereit.

Quelle: Epic Games Store