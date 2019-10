The Last of Us Part 2 – Herzschläge sollen für mehr Spannung sorgen

Die The Last of Us Part 2 Entwickler von Naughty Dog haben wohl ein ganz besonderes Feature für ihr spielbares Horrordrama geplant. Sowohl Ellie und diverse NPCs, als auch Feinde sollen einen hörbaren Herzschlag besitzen.

Puls der euer Herz hoch schlagen lassen soll

Wer The Last of Us gespielt hat wird sicherlich wissen, dass (An-) Spannung ein zentrales Element des Gameplays war und die Kämpfe gegen Clicker emotional untermalt hat. Im zweiten Part der Reihe möchten die Entwickler von Naughty Dog noch einen drauf setzen: Jedem Charakter soll ein Puls verliehen werden. Wie genau das funktionieren soll, erklärt Co-Direktor Anthony Newman in einem Interview mit der Seite Polygon.

Jede Facette des Spiels wurde auf ein neues Level gehoben. Eine davon ist der Sound. Vielleicht habt ihr es schon bemerkt, wenn Ellie sprintet und dann zu Ruhe kommt, schnappt sie nach Atem. Was im Hintergrund abläuft ist folgendes: Ellie hat einen Herzschlag, der rauf und runter geht. Sprintet sie, führt Nahkampf-Attacken aus, erleidet Schaden oder befindet sich in der Nähe von Feinden, steigt er. Anhand dieser Aktionen wird berechnet, wie viele Atemgeräusche sie von sich gibt.

hm Grunde also wird Ellie anatomisch korrekt auf ihre Umgehung und alle Situationen reagieren. Jede einzelne Aktion bestimmt die Herz- und Atemfrequenz.

Gegner mit großem Herz?

Laut Newman sollen jedoch nicht nur Ellie und co. über einen Herzschlag verfügen. Auch menschliche Gegner und die zombiehaften Clicker bekommen das Feature.

Es ist unglaublich, da ich besser als je zuvor Katz und Maus mit den Infizierten spielen konnte, da ich sie anhand der Geräusche jetzt besser verstehe. Und menschliche Gegner machen es Ellie und Co. gleich, verändern ihre Atmung durch ihre Aktionen.

Klingt nach einem engagierten und interessanten Feature. Ob es jedoch einen deutlich spürbaren Unterschied in Sachen Gameplay machen wird oder ihr es nach einer Stunde überhören werdet bleibt abzuwarten.

The Last of Us Past 2 erscheint am 21. Februar für die Playstation 4.

Quelle: polygon.com