Fallout Legacy – Collection der Shooter-Reihe auf Amazon geleaked

Es sieht ganz danach aus als würdet ihr mit Fallout Legacy schon bald eine umfassende Fallout Collection erhalten.

Fallout, Fallout, Fallout

Vor kurzem ist auf der deutschen Amazon Seite ein neuer Artikel aufgetaucht: Die Fallout Legacy Collection. Laut der Artikelbeschreibung soll diese am 25 Oktober erscheinen. Offiziell wurde dieses Datum jedoch noch nicht bestätigt. Die Collection scheint ausschließlich für den PC zu erscheinen. Sie soll Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics, Fallout 3: Game of the Year Edition,Fallout New Vegas: Ultimate Edition und Fallout 4: Game of the Year Edition enthalten. Einzig Fallout 76 scheint nicht mit an Bord zu sein. Als Preis werden 40 € angegeben, was fair erscheint, schließlich erwarten euch hunderte Stunden Spielspaß.

Weitere Details nennt die Amazon Seite leider nicht. Das Artwork des Covers sieht aber echt genug aus um davon auszugehen, dass Bethesda die Fallout Legacy Collection schon bald ankündigen wird.

Fallout Legacy Collection - [PC] Die vollständige Sammlung mit allen preigekrönten Single-Player Spielen der Serien

Enthält: Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics, Fallout 3 GOTY, Fallout 3 New Vegas Ultimate Edition, Fallout 4 GOTY

Quelle: amazon.de