Pokémon Schwert und Schild – Neues Autosave-Feature mit an Bord

Pokémon Schwert und Schild wird das erste Mal in der Geschichte der Pokémon-Spiele auf ein vollumfängliches Autosave-Feature setzen.

Wie die Kollegen von Gameinformer in ihrer aktuellen Cover-Story zu Pokémon Schwert und Schild berichten, wird das RPG erstmals automatisches Speichern unterstützen. Bisher mussten Pokémon-Trainer regelmäßig das Spiel pausieren und manuell ihren Fortschritt speichern, die Switch soll zukünftig jedoch Autosaves bieten.

Wie Director Shigeru Ohmori erklärt, wolle man so das Tauschen und Handeln in den offenen Arealen vereinfachen, indem man nicht ständig durch Speichervorgänge unterbrochen wird. Auch im Rahmen der Hauptstory sollen automatische Speicherpunkte Abhilfe schaffen.

It’s a new feature we’re implementing: full autosave functionality. Traditionally in Pokémon games, it’s an important thing to write your report to record your save, and that’s always been a staple, like, “Remember to save your game!” We do have an autosave feature this time, where you can just adventure and it’ll constantly save the game.