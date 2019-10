Overwatch – Tracer und co. schon bald in Smash?

Jeff Kaplan, seines Zeichens Game Director von Overwatch, könnte sich einen seiner Helden als Gast im bunt gemischten Roster von Super Smash Bro. Ultimate vorstellen. Klingt abwegig? Nun die Idee einer Switch-Version des Team-Shooters wirkte zunächst genauso abwegig und wird, wie ihr wisst, schon sehr bald Wirklichkeit.

Overwatch X Super Smash Bros. Ultimate

Neben ausgefallenem Spiel- und Figurendesign kann Overwatch vor allem mit einem Punkten: Den liebens- und hassenswert skizzierten Charakteren, die sich extremer Beliebtheit erfreuen. Dieser Fakt gepaart mit der scheinbaren Offenheit Nintendos, Charaktere aus „fremdem Hause” in Super Smash Bros. Ultimate auftreten zu lassen, weckt die Hoffnung, dass auch ein Overwatch-Held den Weg in den Kultpringler findet. Folgt also nach Banjo-Kazooie schon bald Reinhardt, Tracer, oder Genji?

Für Game Director Jeff Kaplan ist diese Idee ein no-brainer. Gegenüber IGN versprach Kaplan, dass sich das Smash Brothers Team einen Helden aussuchen dürfte. Jeff selbst hat da natürlich einen klaren Favoriten, besser gesagt eine Favoritin: Die Vollblut-Britin Tracer. Tracer sei das Maskottchen des Helden-Shooters und damit eindeutig die erste Wahl. Aber auch Doomfist könnte er sich vorstellen, schließlich sei dieser quasi ab Werk wie für Smash geschaffen. Ein unbekannter Charakter des Super Smash Bros. Ultimate Fighter-Pass fehlt noch und Nintendo hat bereits bekannt gegeben, dass noch Weitere folgen werden. Mit anderen Worten wäre noch durchaus Platz für den ein oder anderen Helden.

Overwatch erscheint am 15. Oktober für die Switch.

Quelle: IGN.com