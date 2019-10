Playstation – Shawn Layden verlässt Sony

Nach Nintendo America COO Reggie Fils-Aimé verabschiedet sich jetzt der zweite große Name aus dem Geschäft. Shawn Layden verabschiedet sich von Playstation.

Nach 32 Jahren bei Sony wird Shawn Layden sich von seinem Posten als SIE von Sony Worldwide Studios, zurückziehen. Diese Ankündigung wurde überraschend via Twitter bekanntgegeben.

In der Vergangenheit, wurden derartig große Ankündigungen, immer durch Pressemitteilungen verbreitet oder durch den offiziellen Blog. Es dauerte dadurch nicht lange, bis erste Spekulationen über die Gründe seines Weggangs aufkamen. Mögliche Konflikte über die Richtung für die nächste Konsolengeneration werden von unbestätigten Quellen, als Grund angegeben.

Bisher gibt es auch noch keine Stellungnahme von Shawn Layden selbst, und auch keine Ankündigung wer seine Position übernehmen wird. Mit etwa einem Jahr bis zum potenziellen Release der neuen Sony Konsole, bleibt es abzuwarten ob dieser Wechsel Auswirkungen auf den nächste Generation haben wird.

It is with great emotion that we announce that Worldwide Studios Chairman Shawn Layden will be departing SIE. His visionary leadership will be greatly missed. We wish him success in future endeavors and are deeply grateful for his years of service. Thanks for everything, Shawn!

— PlayStation (@PlayStation) September 30, 2019