Playstation Now – Spiele Dienst wird günstiger

Streaming und Subscription Dienste weiten sich immer mehr aus und auch Sony will seinen Playstation Now Dienst, an der Spitze platzieren.

Preise für Playstation Now sinken

Um den eigenen Game Streaming Dienst besser zu positionieren, gibt es jetzt einige Änderungen. Am bedeutendsten ist hier die Reduzierung der Preise auf allen Leveln.

Der monatliche Preis reduziert sich von 14,99 € auf 9,99 € und der jährliche Preis sinkt von 99,99 € auf 59,99 €. Zusätzlich gibt es einen vierteljährlichen Level für 24,99€. Nutzer die aktuell über ein jährliches Abo haben sollten die Preisänderung automatisch bei der nächsten Zahlung sehen.

Neben einer Bestandsauswahl an Spielen sollen auch weiterhin jeden Monat neue Titel für begrenzte Zeit hinzugefügt werden. Dabei habt ihr selbstverständlich weiterhin die Wahl, die Titel zu streamen oder herunterzuladen.

Angebot PSN Card-Aufstockung | 50 EUR | deutsches Konto | PSN Download Code Nur gültig und funktionsfähig mit einem deutschen PlayStation Network (PSN) Konto

Einfache und schnelle Alternative um Ihr PSN Konto ohne Kreditkarte mit Guthaben aufzuladen

Immer das perfekte Geschenk - PSN Guthaben kann ohne eigenes PSN Konto gekauft und verschenkt werden. Lassen Sie Ihre Liebsten selbst entscheiden, was sie damit kaufen möchten.

Kauf und einlösen innerhalb von wenigen Minuten - nach dem Kaufabschluss erhalten Sie eine E-Mail mit Ihrem Download Code und detailierten Informationen zum Einlösen des Codes

Nutzen Sie PSN Guthaben um exklusive Angebote im PSN Store zu kaufen

Quelle: Playstation Blog