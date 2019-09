Epic Games Store – Metro 2033 jetzt kostenlos

Seit Anfang Juni verschenkt Entwickler Epic Games bereits im wöchentlichen Rythmus kostenfreie Spieleperlen über den hauseigenen Store.

Metro 2033 und Everything kostenfrei

Diese Woche dürfen sich Ego-Shooter-Veteranen über das atmosphärische Abenteuer Metro 2033 in seiner Redux-Version freuen. Die überarbeitet Fassung aus dem Hause 4A Games kann noch bis zum 3. Oktober kostenlos heruntergeladen werden. Zudem gesellt sich ebenfalls das Indie-Projekt Everything. Das Abenteuer wird als interaktives Erlebnis beschrieben bei dem ihr in die Haut von Tieren bis hin zu ganzen Galaxien schlüpfen könnt. Um euch die Titel kostenfrei herunterladen zu können, benötigt ihr einen Account im Epic Games Store. Dieser kann ebenfalls ohne zusätzliche Kosten angelegt werden. Vom 3. bis zum 10. Oktober könnt ihr euch dann auf den Indie-Liebling Minit freuen.

Quelle: Epic Games Store