PlayStation Hits – Weitere Spiele ab sofort günstiger

Sony rief bereits vor einiger Zeit die Budget-Reihe PlayStation Hits ins Leben und stellt PlayStation 4-Besitzern seither zahlreiche Blockbuster kostengünstiger zur Verfügung. Das Line-up der Angebots-Riege soll nun um einige populäre Titel erweitert werden.

Neuzugänge ab Anfang Oktober günstiger

Im Regelfall sind die Spiele aus dem PlayStation Hits-Portfolio für rund 20 Euro zu erwerben. Ab dem 4. Oktober sollen nun diverse First-Party-Titel als auch Blockbuster aus dem Hause Ubisoft für einen vergünstigten Preis zu haben sein. Mit dabei das 2018 veröffentlichte Abenteuer God of War, das Rennspiel Gran Turismo Sport sowie die Standalone-Erweiterung Uncharted: The Lost Legacy. Zudem gesellten sich

Far Cry 4, Rayman Legends, The Crew und Watch Dogs vom französischen Publisher Ubisoft.

Quelle: PlayStation Hits