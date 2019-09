Mortal Kombat 11 – Neuer Modus namens Team Raid kommt

Mortal Kombat 11 soll neben den bisher angekündigten DLC-Kämpfern, wie Joker oder Terminator, auch einen neuen Modus bekommen. Die sogenannten Team Raids sind kooperative Kämpfe, an denen bis zu drei Spieler teilnehmen können. In diesem neuen Online-Modus treten alle zeitgleich gegen ein und denselben Bossgegner an. Der Clou ist, dass der Schaden, den die Spieler dem Gegner zufügen, addiert wird. Zudem teilt sich das Team zusammen fünf Leben. Jeder kämpft also für sich alleine gegen den Bossgegner, wobei der ausgeteilte Schaden durch das ganze Team zugefügt wird. Das klingt nach einer innovativen Idee, wie man sie noch nicht in einem Kampfspiel gesehen hat.

Neuer Patch für Mortal Kombat 11

Team Raid soll als Modus im kommenden Patch enthalten sein. Darüber hinaus sollen die Kämpfer eine dritte Variante erhalten und so neue Kombos und Fähigkeiten einsetzen können. Mortal Kombat 11 wird in der Zukunft also noch einige coole Veränderungen erleben. Besonders die angekündigten DLC-Charaktere sind ein Hingucker. Wenn sich DC’s Joker mit dem Terminator T-800 einen Faustkampf bis aufs Blut liefert, weiß man, dass auf jeden Fall ein Fatality folgen muss. Bis März sollen alle sechs DLC-Kämpfer veröffentlicht sein, neben Joker und Terminator enthält der sogenannte Kombat Pack noch Shang Tsung, Nightwolf, Sindel und Spawn. Mortal Kombat 11 ist seit dem 23. April 2019 für Playstation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch erhältlich.

