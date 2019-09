Pokémon Schwert und Schild – Ein 24-Stunden-Livestream der besonderen Art

Nintendo und the Pokémon Company International haben vor kurzem bekannt gegeben, dass sie einen 24-Stunden-Livestream planen, um euch ein bestimmtes Areal der kommenden Editionen Pokémon Schwert und Schild näher zu bringen.

Am 4. Oktober möchte euch Nintendo mit einem Livestream der besonderen Art den Wirrschein-Wald präsentieren. Über eine sogenannte Pokémon-Live-Kamera könnt ihr satte 24 Stunden lang das Wildleben des Waldes erleben, ganz im Stile einer Wildtierkamera. Ab 15 Uhr soll das Ganze starten und euch die Möglichkeit bieten die unterschiedlichen Pokémon des Waldes in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten. The Pokémon Company verspricht aufmerksamen Zuschauen die ein oder andere Überraschung. Höchstwahrscheinlich handelt es sich bei diesen Überraschungen um neue Taschenmonster der Galar Region. Vermutlich wird es im Anschluss entsprechende Aufnahmen für alle unter euch geben, die keine 24 Stunden vor dem Bildschirm verbringen wollten.

Der Livestream der Pokémon-Live-Kamera beginnt am Freitag, den 4. Oktober, um 15 Uhr und endet am Samstag, den 5. Oktober, um 15 Uhr. Anschauen könnt ihr ihn euch auf dem offiziellen Pokémon-Twitch-Kanal. Pokémon Schwert und Pokémon Schild erscheinen am 15. November exklusiv für Nintendo Switch.

Sonia needs your help, Trainers!

Next week, she’ll be setting up a live camera and conducting some Pokémon observation research in Glimwood Tangle, a strange forest area in the Galar region.

Tune in to pitch in! Details: https://t.co/4dpADvAvSf#PokemonSwordShield pic.twitter.com/Xrql75FOYC

— Pokémon (@Pokemon) September 27, 2019