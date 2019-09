Demon’s Souls – Neue Gerüchte um Remaster aufgetaucht

Bereits seit einiger Zeit machten Gerüchte um ein mögliches Remaster vom Rollenspiel-Hit Demon’s Souls die Runde. Nun gibt es neue Hinweise auf eine Neuauflage des FromSoftware-Titels.

Kommt ein Remaster von Demon’s Souls?

Bereits im Frühling 2018 wurde Demon’s Souls von der ESRB einer neuen Alterseinstufung unterzogen, was damals bereits Gerüchte um eine mögliche Neuauflage des Rollenspiel-Hits schürte. Nun meldete sich der ehemalige IGN-Redakteur Colin Moriarty im eigenen Podcast Sacred-Symbols zu Wort und ließ ebenfalls eine große Andeutung auf ein Remaster verlauten:

“Es gab da ein spezielles Spiel, ein Remaster, das für die PlayStation 4 erscheinen soll, von dem ich dachte, dass sie es heute (Anm. State of Play) ankündigen, aber das taten sie nicht. Ich weiß nicht, warum sie hier warten. Sagen wir einfach, ‘the soul still burns with that one’.”

Der Satz “the soul still burns with that one” sold dabei explizit auf Demon’s Souls hindeuten. Bereits in der Vergangenheit war Moriarty durch seine Branchen-Kenntnisse und daraus resultierenden Vorankündigungen aufgefallen. Bleibt abzuwarten, ob sich diese Spekulationen bewahrheiten.

