Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging – Knobelspiel kommt für die Switch

Lange hat man nichts mehr von dieser Reihe gehört, doch nun wurde ein neuer Teil von Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging für die Nintendo Switch angekündigt. Bevor Fans des Knobelspiels jetzt jedoch Freudensprünge machen sollte man wissen, dass diese Ankündigung zunächst nur für Japan gilt.

Kommt Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging auch im Westen auf die Switch?

Das Spiel wird am 27. Dezember in Japan erscheinen. Umgerechnet kostet die Retailfassung 30 €, die digitale Version 23 €. Bei der Retailvariante ist zudem noch ein Stylus dabei, der wohl für einige Spielchen vonnöten sein wird. Wie bereits erwähnt ist das Ganze also bisher nur für den japanischen Markt angekündigt worden, es darf aber durchaus davon ausgegangen werden, dass ein westlicher Release sehr wahrscheinlich ist. Die Reihe war recht beliebt und so wäre es doch verwunderlich, wenn die Switch-Version nicht auch bei uns erscheinen würde.

Quelle: Nintendo via Youtube