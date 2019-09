Hearthstone – Viele Neuerungen werden kommen

Blizzards Kartenspiel Hearthstone ist in letzter Zeit in der Fan-Community in starke Kritik geraten. Immer wieder nur Erweiterungen mit neuen Karten, kaum Events und neue Features. So bekamen viele das Gefühl, dass das Spiel ein wenig fad wurde. Doch das soll sich nun ändern, Blizzard hat einige Neuerungen angekündigt, die schon bald mit einem Update eingeführt werden sollen.

Mehr Events in Hearthstone

Das Sonnenwendfest, das letzte Event des Spiels fand besonders hohen Anklang. Daher plant Blizzard eine ganze Reihe weiterer Events mit neuen Belohnungen, Kartenchaos-Modi, einen Doppelklassenhelden-Modus für die Arena und legendären Questbelohnungen.

Wilde Karten in Standard

Das Standard-Format gerät für viele schnell in die Eintönigkeit. Dem soll nun Abhilfe geleistet werden, indem immer wieder Karten aus dem wilden Format für eine gewisse Zeit in Standard spielbar sind. Den Anfang machen Ragnaros der Feuerfürst und N’Zoth, der Verderber. Jeder Spieler bekommt diese Karten für den jeweiligen Zeitraum geschenkt, sie können nicht entzaubert oder hergestellt werden.

Klassenporträts für 1000 Siege

Die höchste Belohnung, die man derzeit in Hearthstone bekommen kann, ist ein goldener Rahmen für die jeweilige Klasse bei 500 Siegen. Nun soll es eine neue Belohnung geben. Bei 1000 Siegen mit einer Klasse bekommt ihr für diese ein neues Heldenporträt.

Verbessertes Spielerlebnis

Einige Mechaniken werden vereinfacht und verbessert. So soll die Kartensuche erleichtert werden, wenn ihr nach Karten mit komplizierten Namen sucht. So könnt ihr zum Beispiel nun SCHN1PP-SCHN4PP auch mit den Suchbegriffen schnipp und schnapp finden. Auch bei den täglichen Quests soll sich etwas ändern. So werden einige weniger beliebte Quests entfernt. Zudem erhaltet ihr immer eine einfache Quest im Austausch gegen eine schwere Quest, so dass ihr auf jeden Fall jeden Tag die Möglichkeit habt, eine Quest zu schaffen. Mehr Informationen zu all diesen Änderungen sollen am 4. Oktober folgen.

Quelle: playhearthstone