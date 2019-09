Gewinnspiel – Wir verlosen 3x Dragon Quest XI Definitive Edition S

Bist du bereit für ein großes Abenteuer mit unvergesslichen Figuren, einer hinreißenden Story und klassischem RPG-Gameplay? Ein Spiel, auf das du auch unterwegs nicht verzichten musst? In der neuen, ultimativen Version des gefeierten Originaltitels warten neben den schier endlosen Inhalten des ursprünglichen Spiels auch zusätzliche Geschichten zu den verschiedenen Hauptcharakteren auf dich. Kampf und Erkundung sind erstmals mit Orchestermusik unterlegt. Neue Nebenmissionen lassen dich die Welten vergangener DRAGON QUEST-Titel erkunden. Außerdem hast du die Wahl zwischen HD-Grafik und guter alter 16-Bit-Nostalgie, sowie zwischen japanischer und englischer Sprachausgabe.

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit Nintendo 3x Dragon Quest XI Definitive Edition S für die Nintendo Switch.

Gewinner 01-03: je 1x Dragon Quest XI Definitive Edition S

Was muss ich tun?

1.) Du bist ein Follower von uns bei Instagram, auf Twitter und/oder Facebook.

2.) Im Nintendo eShop könnt ihr bereits die Demo zu Dragon Quest XI Definitive Edition S herunterladen und anspielen. Falls ihr die Demo bereits gespielt habt, oder es noch machen wollt, sagt uns doch einfach, was euch bisher am besten gefallen hat. Oder auf was ihr euch in der Switch Version am meisten freut.

Die Teilnahmebedingungen

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Nintendo für die Bereitstellung der Preise.