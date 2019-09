Gwent – iOS Version wird Ende Oktober veröffentlicht

Gwent: The Witcher Card Game wird für Apfel-Geräte umgesetzt. Nachdem schon zuvor Arbeiten an einem mobilen Ableger des taktischen Kartenspiels bestätigt wurden, ist es jetzt offiziell: Ab dem 29. Oktober wird Gwent für iOS verfügbar sein.

Gwent für unterwegs

Die The Witcher 3 und Cyberpunk 2077 Entwickler CD Projekt RED haben dies per YouTube Video offiziell bestätigt und anbei gleich einige wichtige Fragen beantwortet. So soll Gwent auf den mobilen Geräten den gesamten Funktionsumfang der PC-Version mit sich bringen. Die ganze Sache wird natürlich der Touch-Steuerung entsprechend angepasst und wird dementsprechend ein neues Interface haben. Fortschritte und Einkäufe können zwischen iOS- und PC-Version über den verwendeten GOG-Account geteilt werden, sodass ihr auf eurem Apple-Gerät nicht von vorn beginnen braucht. Die leistungsstarken Smartphones und Tablets werden sogar über 4K-Texturen verfügen.

Unterstützte Geräte sind iPhone 6S oder neuer (einschließlich iPhone 11), iPad Mini 4 und neuer, iPad 5. Generation und neuer, iPad Air 2 und neuer und alle iPad-Pro-Geräte. Ob in der näheren Zukunft auch die Android-Version an den Start gehen wird bleibt leider noch unklar. Wir persönlich sind auf die mobile Umsetzung gespannt und freuen uns auf einen Konkurrenten für etablierte mobile Kartenspiele.

