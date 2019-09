Ring Fit Adventure – Nintendos neues Abenteuer mit neuen Gadgets

Wir berichteten euch ja bereits von einem neuen Gadget seitens Nintendo, welches ein völlig neues Spielerlebnis auf die Switch bringen soll und dies wurde nun in Form von Ring Fit Adventure offiziell angekündigt. Dabei handelt es sich im Gegensatz zu den vergleichbaren Wii Fit-Spielen nicht nur um ein Fitnessspiel, sondern um ein vollwertiges Spiel.

Besiegt eure Gegner in Ring Fit Adventure mit Trainingsübungen

Die neue IP von Nintendo kommt mit zwei Accessoires: Dem Ring-Con und dem Beingurt. Ihr platziert jeweils einen Joy-Con in den Gadgets, schnallt euch den Beingurt um ein Bein und halten den Ring-Con in den Händen. Das Spiel selbst, welches beiliegt, spielt ihr ein Abenteuer, in welchem ihr mit Fitness-Übungen weiterkommt. Ihr lauft wie in einem Autorunner einen Pfad entlang, indem ihr in der Realität auf der Stelle lauft. Gegner, die ihr auf dem Weg trefft, besiegt ihr in einem rundenbasierten Kampf mit verschiedenen Übungen. Dazu gibt es noch weitere Modi für zwischendurch. Ring Fit Adventure erscheint am 18. Oktober für die Switch.

Quelle: Nintendo DE