Death Stranding – 49 Minuten Gameplay die uns etwas schlauer gemacht haben

Im Rahmen der Tokio Game Show 2019 wurde am heutigen Morgen eine knappe Stunde Gameplay zum heißerwarteten Death Stranding gezeigt. Dank dieser Demo und der Moderation von Kojima höchstpersönlich, haben wir jetzt eine genauere Vorstellung davon, was uns im Playstation 4 exklusiven Titel erwartet und die möchten wir natürlich mit euch teilen.

Zunächst einmal zur ganz grundlegenden Prämisse des Spiels. Ihr reist als Sam Porter Bridges (Norman Reedus) quer durch eine alternative Version der Vereinigten Staaten und versucht auf eurem Weg Siedlungen zu verbinden und mit Rohstoffen beziehungsweise Energie zu versorgen. Klingt ja soweit ganz simpel wären da nicht skurrile Elemente wie ein Baby welches ihr in einem “Baby-Pod” mit euch herumtragt. Die knappe Stunde Gameplay der Playstation Present Live Show auf der TGS konnte diesbezüglich etwas Aufklärungsarbeit leisten und konnte unter anderem erklären wie Kampfsystem und Multiplayer funktionieren sollen.

You can drink Monster Energy in #DeathStranding to restore your stamina, just like in real life pic.twitter.com/xJcQhlLBbB

— Nibel (@Nibellion) September 12, 2019