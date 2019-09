Nintendo Switch – Neues System-Update erschienen

Die Nintendo Switch hat ein neues System-Update spendiert bekommen, das unter anderem Optimierungen für Fire Emblem bereithält.

Version 9 für Nintendo Switch

Das neue System-Update mit der Versionsnummer 9.0.0 kann ab sofort für die Nintendo Switch heruntergeladen werden. Neben diversen Stabilitätsverbesserungen können Besitzer der Hybrid-Konsole die Sensitivität des Touchscreens einstellen, Alarme setzen sowie Einladungen für Online-Spiele verschicken. Darüber hinaus gibt es jetzt auch eine Suchfunktion innerhalb des News-Bereichs.

Besitzer einer Switch Lite erhalten zudem ein exklusives Feature: Sie können die Eingaben durch System-Buttons deaktivieren. Damit können Eingaben dann nur noch über einen gekoppelten Controller vorgenommen werden.

Zu guter Letzt behebt das Update auch gleich einen Bug in Zusammenhang mit Fire Emblem: Three Houses. Spieler konnten das Spiel stellenweise gar nicht erst über den Home-Bildschirm starten. Dies gehört nun der Vergangenheit an.

