Final Fantasy VII Remake – Neuer Trailer von der TGS 2019

Square Enix hat einen frischen Trailer für Final Fantasy VII Remake zur TGS 2019 mitgebracht. Diesmal gibt es noch mehr bekannte Gesichter zu sehen.

Neuer TGS 2019 Trailer für Final Fantasy VII Remake

Die Tokyo Game Show hat gerade erst begonnen und schon gibt es einen neuen heißen Trailer für das Remake von FF VII. In dem Mix aus Storyszenen und Gameplay bekommen wir einige bekannte Szenen und Gesichter präsentiert. Zum ersten Mal sehen wir mit Shiva und Ifrit auch zwei der Materia Summons.

Zum einen bekommen wir die Turks zu sehen, wie zum Beispiel Reno, Rude oder Tseng. Alle sehen dabei ihren Versionen aus dem Advent Children Film extrem ähnlich. Aber auch Präsident Shinra und Sephiroth zeigen sich kurz. Für Fans gibt es in dem Trailer aber noch einen netten kleinen Ausblick auf einen speziellen Moment im Spiel.

In einem kurzen Moment können wir Aerith in ihrem roten Kleid sehen und kurz darauf den schleimigen Don Corneo. Wer allerdings gehofft hat, Cloud in seiner Verkleidung zu sehen wird enttäuscht, dass werden wir wohl erst erleben können, wenn das Spiel erhältlich ist.

Quelle: IGN via Youtube