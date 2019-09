Remnant: From the Ashes – Kostenfreies Update bringt Abenteuer-Modus und neues Gewölbe

Gunfire Games und Perfect World werkeln bereits an einem kostenfreien Inhaltsupdate für Remnant: From The Ashes.

Diese neuen Inhalte erscheinen für Remnant

Schon am 12. September will das Entwicklerstudio den sogenannten Abenteuer-Modus veröffentlichen, welcher Spieler die Möglichkeit gibt die Biome Erde, Rhom und Yaesha zurückzusetzen. Beim erneuten Erkunden könnt ihr dann neue Gegner, Gewölbe und Bosse vorfinden. Der Spielmodus kann unterdessen am Weltenstein in Station 13 aktiviert werden.

Rund eine Woche später, am 19. September, folgt dann mit Letos Labor ein neues Gewölbe. Dieses entführt Spieler in die Forschungsstation Alpha, wo es zugleich diverse neue Rätsel als auch einen neuen Boss geben wird. Letos Labor soll Spielern zudem die Hintergrundgeschichte des Spiels näherbringen und mehr über die roten Kristalle verraten.

Quelle: Playfront