Star Wars Jedi: Fallen Order – Entwicklungsarbeiten kommen gut voran

Nachdem es zunehmend ruhiger um Star Wars Jedi: Fallen Order wurde und das Actionspiel die gamescom im August ausließ, gibt es nun wieder gute Neuigkeiten für Fans.

Star Wars Jedi: Fallen Order auf der Zielgeraden

Wie Entwickler Respawn Entertainment nun in Person von Cinematic Lead John Ebenger verriet, kommen die Entwicklungsarbeiten des neuen Star-Wars-Spiels gut voran. Via Twitter erklärte Ebenger, dass man sich bereits auf den Zielgeraden befinde und ein Ende der Arbeiten in Sicht wäre.

Wenngleich die neue Statusmeldung noch keinen Gold-Status bedeuten dürfte, ist dies doch bereits ein gutes Zeichen für den anstehenden Release. Mit etwas Glück wird Star Wars Jedi: Fallen Order also den geplanten Termin am 15. November 2019 halten können.

Game production wrapping up just after Vanilla WoW launches…bad combo. Must resist! — John Ebenger (@EbengerJohn) September 5, 2019

Quelle: Respawn Entertainment