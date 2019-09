Borderlands 2 VR – Kostenfreier DLC erschienen

In Vorbereitung auf Borderlands 3 hat Gearbox einen frischen DLC für Borderlands 2 VR veröffentlicht.

Borderlands 2 VR erhält über 16 neue DLCs

Mit dem Bad Ass Mega Fun (BAMF) DLC erhalten Besitzer von Borderlands 2 VR ab sofort kostenfreien Zugang zu allen bisher erschienenen DLCs für das Hauptspiel. Enthalten sind demnach satte 16 Inhaltserweiterungen, darunter zwei neue Klassen und vier zusätzliche Kampganen.

Abseits davon sind die fünf Headhunter-DLCs TT.K. Baha’s Blood Harvest, The Horrible Hunger of the Ravenous Wattle Gobbler, How Marcus Saved Mercenary Day, Mad Moxxi and the Wedding Day Massacre, und Sir Hammerlock vs. the Son of Crawmerax mit an Bord. Zu guter Letzt können sich Fans über eine erhöhte Levelobergrenze freuen ebenso wie über weitere Skins und Cosmetics.

Borderlands 2 VR just got a whole lot bigger! The BAMF DLC Pack brings tons of updates, including Krieg and Gaige, all for no extra charge! #BL2VR

Learn more ➜ https://t.co/K03TY6oPOP pic.twitter.com/JLSw2Udr9E — Borderlands 3 (@Borderlands) September 6, 2019

Quelle: Gearbox