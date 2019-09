Death Stranding – Hideo Kojima versteht sein Spiel auch nicht

Death Stranding ist bekanntlich ein recht undurchsichtiges Projekt, das wohl für viele Fans nicht sofort zu erfassen ist. Jetzt überrascht sogar die Entwicklerlegende Hideo Kojima mit einem unerwarteten Geständnis.

Kojima versteht Death Stranding nicht

Wie Hideo Kojima am Wochenende in einem Interview überraschend verriet, sei er sich selbst nicht so recht sicher was sein neuestes Projekt Death Stranding überhaupt sein soll. Wie er nun gegenüber der Financial Times erklärte, war sein anfängliches Ziel ein neues Genre zu erschaffen, wo Death Stranding selbst hineinpasst. Allerdings war dies mit erheblichen Raisoen verbunden. So hätte es beispielweise sein können, dass sein erdachtes Spielprinzip gar nicht erst funktioniert.

Death Stranding … auch jetzt verstehe ich das Spiel nicht“, so Kojima. „Die Weltanschauung und das Gameplay sind alle neu. Meine Mission ist es, ein Genre zu erschaffen, das es derzeit nicht gibt und das alle überrascht. Das birgt natürlich ein Risiko…

Wir bleiben gepsannt, wieviel Sinn Death Stranding am Ende wirklich machen wird.

