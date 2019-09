Only on Playstation – Zehn Spiele erscheinen in neuem Design

Immer mal wieder werden bestimmte Spieleklassiker in einer Collection oder Reihe neu aufgelegt, beste Beispiele sind Aktionen wie Nintendo Selects oder Playstation Hits. Playstation ist auch das Stichwort, denn genau hier wird eine neue Aktion mit dem Namen Only on Playstation gestartet. Zehn Spiele werden in dieser Aktion mit inbegriffen sein.

Only on Playstation, only in the UK

Bisher ist die Aktion lediglich für Großbritannien angekündigt, das Interesse an dieser Aktion außerhalb dieses Gebiets ist doch bereits jetzt von den Fans zu vernehmen. Insgesamt werden zehn Spiele mit einheitlichem Cover in minimalistischem Look neu auf den Markt gebracht. Mit dabei sind Ratchet & Clank, Uncharted 4, Spider-Man, The Last Guardian, Horizon Zero Dawn, The Last of Us Remastered, God of War, Blooborne, Shadow of the Colossus und Wipeout. Ob die Aktion auch im Rest der Welt erscheint, ist nicht bekannt.

