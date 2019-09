Call of Duty: Modern Warfare – Roadmap bis zum Launch veröffentlicht

Die Entwickler von Infinity Ward gaben heute via Twitter bekannt, mit welchen Information wir noch bis zum Launch von Call of Duty: Modern Warfare zu rechnen haben.

Über den offiziellen Twitter Account von Call of Duty wurde die “Road to Launch“ von dem kommenden Teil der gefeierten Shooter-Reihe veröffentlicht. Und obwohl explizite Datierungen fehlen, gibt euch der Tweet eine ungefähre Vorstellung davon wann euch welche Details erwarten. Den Anfang macht zunächst das Thema Crossplay zudem euch in der Woche des 16. Septembers Neuigkeiten erwarten. Über dieses Feature wurde in den vergangenen Monaten schon viel diskutiert, insbesondere da Konsoleros befürchten das Nachsehen gegenüber der Masterrace zu haben, aufgrund des erheblichen Nachteils ihrer Peripherie (Controller < Maus).

Ende September steht der Singleplayer-Modus im Rampenlicht, genauer gesagt die Kampange. Und das ist auch gut so, schließlich gab es abseits des Reveal-Trailer noch nichts zur Kampagne von Modern Warfare zu sehen. Ob es sich bei diesem Teil der Roadmap „bloß” um einen Trailer handelt oder es Teile einer Mission zu sehen gibt ist noch unklar. Den Abschluss macht die Woche des 7. Oktobers, die letztlich den Spec Ops Modus von MW vorstellen möchte. Zu dieser Thematik ist im Vergleich zur Kampage sogar noch weniger bekannt, also bleiben wir gespannt.

Modern Warfare erscheint am 25. Oktober 2019.

The road to launch for #ModernWarfare is in its final stretch. Gather your intel and get ready for the Open Beta next weekend. pic.twitter.com/agQvlqR4lC

— Call of Duty (@CallofDuty) September 5, 2019