Monster Hunter World: Iceborne – Kostenfreie Inhalte erscheinen im Oktober

Monster Hunter World: Iceborne erhält ein Inhaltsupdate

Die Erweiterung Monster Hunter World: Iceborne ist nicht einmal offiziell erschienen und schon kündigt Capcom das erste Inhaltsupdate für das Action-RPG an. Schon im Oktober will das japanische Unternehmen demnach Rajang ins Spiel implementieren – ein als unbezwingbar geltendes, höchst aggressives Monster. Rajang soll so auch geübte Spieler noch vor eine neue Herausforderung stellen.

Die Iceborne-Erweiterung kommt indes mit zahlreichen Verbesserungen sowie einer gänzlich neuen Storyline daher. Spieler erhalten nicht nur Zugriff zu einem völlig neuen Gebiet, sondern können sich auch über spielerische Optimierungen wie beispielsweise Waffen-Updates freuen.

Quelle: Capcom