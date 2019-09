Code Vein – Demo-Version veröffentlicht

Bandai Namco hat unlängst eine Demo-Version zu Code Vein veröffentlicht.

Code Vein kostenfrei antesten

Für das beinharte Action-RPG Code Vein steht ab sofort eine Demo auf PlayStation 4 und Xbox One zur Verfügung. Die Probierfassung kann in den jeweiligen Stores kostenfrei heruntergeladen werden und bietet Spielern Einblicke in den Charakter-Editor.

Im Anschluss habt ihr die Möglichkeit einen frühen Teil des Spiels zu testen und den ersten Bereich der Tiefe anzuspielen. Bandai Namco verspricht dabei ganz besondere Herausforderungen, die eure Fähigkeiten auf die Probe stellen sollen.

Code Vein erscheint am 27. September für PS4, Xbox One und PC.

Quelle: Eurogamer