Watch Dogs Legion – Entwickler äußern sich zur erweiterten Hackermechanik

Die Hackermechaniken von Watch Dogs Legion sollen signifikant mit dem Thema Social Engineering verbunden werden.

Neue Mechaniken in Watch Dogs Legion

Ubisoft äußerte sich erstmals im Detail zu den Hackermechaniken in Watch Dogs Legion. Wie Art Director Josh Cook dazu in einem Q&A auf Reddit verriet, wird man das Hacking für den neusten Ableger der Reihe auf ein völlig neues Level hieven. So soll es möglich sein, das Leben der Menschen nicht nur auszuspionieren, sondern sogar deren soziales Leben zu lenken und zu manipulieren.

„Hacking ist eine der wesentlichen Säulen des Franchise,“ so Cook. „Das ist die umfassendere Entwicklung dessen, wo Hacking mehr bedeutet als nur mit Computerbits zu spielen. Es manipuliert tatsächlich Menschen und systematisch die Systeme in der Welt. Natürlich mit all den coolen Hacking-Features. Ich kann Autos hacken und herumfahren. Wir haben wirklich coole Drohnen, alle Arten von Drohnen in unserem Spiel. Militärdrohnen mit Raketen, Polizeidrohnen mit leichten Maschinengewehrwaffen. Spiderbots, die sich in CCTV-Kameranetzwerke hacken. Alle Arten von Dingen, die sie in der Welt manipulieren können, aber der größere und aufregendere Aspekt des Hackens ist, wenn sie sich auf die Social Engineering-Seite einlassen, mit dem Leben der Menschen herumspielen und sie auf diese Weise manipulieren.“

Wie vielfältig die Möglichkeiten in Watch Dogs Legion wirklich sind, erfahren wir dann 2020.

Quelle: Reddit