Bulletstorm: Duke of Switch Edition – Ab sofort für Nintendo Switch erhältlich

Etwas überraschend erschien am vergangenen Freitag die Bulletstorm: Duke of Switch Edition von People Can Fly und Gearbox Publishing. Das Spiel fand bereits vor einiger Zeit Einzug als Remaster-Version auf der PlayStation 4, Xbox One und dem PC. Damals gab es zum ersten Mal auch eine USK-Freigabe der ungekürzten Version. Das Originale Bulletstorm kam in Deutschland nur als stark zensierte Version auf den Markt.

Duke Nukem auf der Nintendo Switch

In Bulletstorm schlüpfen wir in die Fußstapfen von Grayson Hunt, einem verbannten Mitglied der Elite-Attentätergruppe Dead Echo, und begeben uns mit ihm nach Stygia – einem verlassenen Resort-Planeten. Doch er ist nicht alleine: nach einem Kampf mit seinem ehemaligen General sind die beiden auf dem öden Planeten bruchgelandet. Grayson muss der Einöde trotzen, um sich dem Mann zu stellen, der ihm einst befohlen hat, das Undenkbare zu tun. Wird er sein Team lebend rausholen oder wird er endlich seinen Rachedurst stillen?

Bulletstorm: Duke of Switch Edition beinhaltet auch dieDuke Nukem’s Bulletstorm Tour. Damit ist es möglich, die Kampagne als Duke Nukem mit brandneuen Sätzen inklusive der Originalstimme von Duke zu spielen.

Bulletstorm Full Clip Edition - [PlayStation 4] Anarchie liebt Gesellschaft - Erhöhe dein Level, profitiere von deinen Kills und mache Fortschritte im Anarchie-Teamherausforderungs-Modus

Hammer Grafik und Ton - Verbesserte Grafik, verbesserter Sound - mit einer flüssigeren Bildrate als je zuvor

Der Duke ist zurück - Spielen Sie die komplette Bulletstorm: Full Clip Edition Kampagne als Duke Nukem

Inklusive aller bisher veröffentlichten Zusatzinhalte und exklusive neue Inhalte der Full Clip Edition

Quelle: Gearbox Publishing via Pressemeldung