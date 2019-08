Angeschaut: Maneater (gamescom 2019)

Der weiße Hai ist ein legendärer Film und startete eine ganze Welle von Hai-Filmen, bis hin zu solchen Trash-Meisterwerken wie Sharknado, doch was ist eigentlich mit Haispielen? Maneater will da Abhilfe schaffen und lässt euch in die Haut eines mörderischen Bullenhais schlüpfen, welcher sich sowohl die Meeresbewohner als auch die Menschen an Land als Beute ausgesucht hat. Wir haben auf der gamescom 2019 einen ersten Blick auf das Hai-GTA geworfen.

Reality TV mit Biss

Aufhänger von Maneater ist eine Reality TV-Show namens “Shark Hunter”. Der Name spricht für sich und der erfolgreichste Jäger der Show ist auch gleichzeitig unser Antagonist. Der Erzähler der Show begleitet zudem alles, was wir so tun, mit einem schnippischen Kommentar. Wir starten als kleiner Mini-Hai und unsere Hauptaufgabe im Spiel wird es sein, Nahrung zu uns zu nehmen und zu wachsen. Doch wir nehmen so allerlei komisches Zeug zu uns und so können wir unseren Hai auf unterschiedliche Arten mutieren lassen. Da wäre zum Beispiel eine Schockvariante, mit der wir ordentliche Stromschläge austeilen können, Unterwasser natürlich verheerend. Oder ein Stealth-Hai, der sich noch lautloser bewegt als Haie es ohnehin schon tun. Wir erkunden dabei eine offene Welt, in der wir, ähnlich wie in einem GTA, machen können was wir wollen. Wir können Menschen jagen, doch die werden sich irgendwann wehren. Wir können uns mit riesigen Monstern wie einem einarmigen Alligator anlegen oder versteckte Orte entdecken. Maneater verwandelt den Ozean in einen Spielplatz, auf dem wir als Bullenhai wüten können. Und auch wenn wir es in Findet Nemo anders gelernt haben: Fische sind doch keine Freunde, sondern wirklich Futter.

Unsere Eindrücke von Maneater im Video

“Als riesiger Hai für ordentlich Chaos in den Weltmeeren sorgen? Ja bitte! Das Gezeigte hat mir sehr gut gefallen und sieht einfach nur nach stumpfem Spaß aus. Wirklich viel Tiefgang darf man nun wirklich nicht erwarten, aber das ist ja bereits seit Bekanntgabe der Prämisse klar. Wir müssen unseren Babyhai zum Megalodon heranwachsen lassen und dabei alles und jeden verschlingen. Klingt nach Spaß, Action und noch mehr Spaß, also gute Zutaten für ein Sandkastenspiel a la GTA.” Maarten Cherek, Redakteur