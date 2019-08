Angeschaut: Razer Viper (gamescom 2019)

Neben vielen bekannten Hardware-Marken, die wir auf der gamescom besuchten, blieb vor allem Razer mit seiner Esport-Turnierreihe im Gedächtnis. Das Unternehmen stellte uns seine neue Maus, die Razer Viper, vor. Was diese Maus so besonders macht, erfahrt ihr im folgenden Angeschaut!

Revolution für den Esport

Die Razer Viper ist eine mit Esport-Profis entwickelte Gamingmaus, unter anderem hat MIBR CS:GO-Legende Epitácio ‘TACO’ de Melo seine Finger beim Designen der Maus im Spiel gehabt. Durch das Feedback der E-Sportler möchte das Unternehmen eine spezielle Maus kreieren, die für den Profisport gedacht ist. Ihr besonderes Merkmal sind die optischen Switches. Die optischen Switches benötigen keinen physischen Kontakt, es gibt durch die Lichttechnologie also keine Verzögerung des Signals. Sie ist somit dreimal schneller als mechanische Switches und durch den fehlenden Abrieb 40 % langlebiger (was etwa 70 Millionen Mal klicken entspricht). Die Maus ist sowohl für Links- als auch für Rechtshänder geeignet. Durch ihr flaches Design lag die Maus sehr gut in beiden Händen.

Leichter als gedacht

Ein weiteres, besonderes Merkmal ist ihr geringes Gewicht. Im Gegensatz zu meiner heimischen Maus kam mir die Viper mit ihren 69 Gramm relativ leicht vor – was sie für E-Sport auch sein muss, da hier schnelle Reaktion gefragt ist. Allerdings ist das Klicken der Tasten deutlich schwergängiger, als man es aufgrund des Gewichtes vermuten würde. Zusätzlich ist die Maus mit einem Speedflex-Kabel ausgestattet, einem wirklich sehr biegbaren Kabel, das nicht so leicht brechen kann. Es lassen sich insgesamt fünf verschiedene dpi-Level einstellen. Außerdem gibt es acht unterschiedliche programmierbare Tasten. Mit dem Chroma-Element lassen sich bis zu 16,8 Millionen Farben einstellen. Die Maus besitzt zudem Die Razers 5G Optical Sensor mit einer nativen Auflösung von 16.000 DPI, 99,4 % Auflösungsgenauigkeit und Tracking mit 450 Inches Per Second (IPS).

Razer Viper Ultraleichte Gaming-Maus, beidhändig, kabelgebunden, 16.000 DPI, optischer Sensor, Chroma RGB-Beleuchtung, 8 programmierbare Tasten, Zugfreies Kabel Die leichteste Esports Gaming-Maus mit 69 g: Die Razer Viper verfügt über einen hochpräzisen optischen 16K DPI-Sensor für ein kompromissloses Paket, das den ambitioniertesten Gamern entspricht, ohne Löcher im Gehäuse zu bohren, wie bei vergleichbaren Mäuse von Mitbewerbern.

Schneller als herkömmliche mechanische Schalter: Neue Razer optische Mausschalter nutzen Lichtstrahl-basierte Betätigung, registriert Tastendruck bei Lichtgeschwindigkeit für vollständige Eintauchen und absolute Kontrolle

Für Rechts- und Linkshänder geeignetes Design: für Rechts- und Linkshänder mit zugänglichen, programmierbaren Tasten auf beiden Seiten

Anpassbare Chroma-RGB-Farbprofile: Enthält 16,8 Millionen Farbkombinationen mit mitgelieferten voreingestellten Profilen

8 programmierbare Tasten: Ermöglicht die Neukonfiguration und Zuweisung komplexer Makrofunktionen durch Razer Synapse 3

“Die Razer Viper ist für 89,99 Euro (UVP) erhältlich. Für einen E-Sportler sind der Preis und das Design angemessen, auch der optische Sensor hat mich wirklich beeindruckt. Lediglich das Gewicht könnte für den gewöhnlichen Casualgamer etwas zu leicht sein, aber das hängt natürlich vom eigenen Empfinden ab. Wer auf Schnelligkeit und Leichtigkeit setzt, wird in der Viper eine passende Maus finden.” Jasmin Paskuda, Redakteurin