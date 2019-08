Castle Crashers Remastered – Offizieller Release Termin bekannt gegeben

Der große Side-Scroller Hit der vergangenen Dekade Castle Crashers erscheint am 17. September für die Nintendo Switch. Dies gab Entwickler The Behemoth heute bekannt und hat anbei gleich noch einen frischen Trailer rausgehauen.

Knallbuntes Beat-’em-up für unterwegs

Vor mittlerweile elf Jahren sorgte Castle Crashers auf der Xbox 360 für Furore, besonders dank Couch-Coop mit bis zu vier Spielern. Nebenbei war es eines der ersten Spiele die Xbox Live als potenten Vertreiber kleinerer Projekte und Indie Titel etablieren konnte. Aber warum gehen die Entwickler gerade jetzt den Schritt auf Nintendos Heimkonsole? Mitbegründer von The Behemoth Dan Paladin gab diesbezüglich an, dass es das Ziel sei Castle Crashers am Leben zu halten.

Wenn wir Spiele entwickeln, haben wir den Anspruch an uns selbst, dass unsere Spiele langfristig bestand haben. Außerdem ist es unglaublich befriedigend mithilfe moderner Hardware Verbesserungen an unseren Titeln realisieren zu können.

Castle Crashers erscheint auf der Switch in der Remastered Fassung. Diese beinhaltet auch den Spielmodus “Back off Barbarian”, der sowohl allein als auch im Mehrspielermodus spielbar sein wird. Die Auflösung der Texturen wurde verfünffacht, die Bildrate auf 60 Bilder pro Sekunde erhöht. Im eShop von Nintendo Switch wird Castle Crashers Remastered am 17. September für ca. 15€ erhältlich sein. Eine Playstation 4-Fassung soll in Kürze folgen.

Quelle: The Behemoth (via YouTube – Video)