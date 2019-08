Angeschaut: XIII (gamescom 2019)

“Ich mochte das originale XIII eigentlich sehr und habe es auch durchgespielt. Auf das Remake habe ich mich seit der Ankündigung eigentlich gefreut, doch nachdem ich das gesehen habe, was uns da präsentiert wurde, bin ich nicht mehr so euphorisch. Es sieht einfach nicht so gut aus, wie man es sich bei Cell Shading vorstellt und auch der Rest des Remakes erweckte keinen besonders guten Eindruck. Besonders für Hardcore-Fans tut es mir leid, ihr Lieblingsspiel so hingerichtet zu sehen. Daumen drücken, dass es am Ende doch noch ein annehmbarer Titel wird.”

Maarten Cherek, Redakteur